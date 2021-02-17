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Метеоролог предупредил о паводках в России после сильных снегопадов

Кира Карон
16:26 17.02.2021
По предварительной оценке, после такого холодного старта весны «климатический маятник к концу апреля качнется» в обратную сторону.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Предварительные расчеты показывают, что март подтвердит статус зимнего месяца. И более того, передаст холодную эстафету началу апреля. Об этом рассказал «Звезде» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом синоптик добавил, что наступление климатической весны, которое, как правило, происходит 27 марта, будет отодвинуто на одну-две недели.

«Средняя температура первого весеннего месяца прогнозируется на уровне на один-четыре градуса ниже климатической нормы с небольшим количеством осадков. Это значит, что наступление климатической весны, которое, как правило, происходит 27 марта, будет отодвинуто на одну-две недели, то есть на первую декаду апреля. Кроме того, сроки «разрушения» снежного покрова тоже будут задержаны, и произойдет это примерно к 15-20 апреля, ну а в лесах вовсе к 1 мая», - рассказал синоптик.

Метеоролог также сообщил, что в такой ситуации, когда аномалия холода резко меняется на аномалию тепла, ожидается в весеннем сезоне сложная паводковая ситуация.

«Потому что сейчас высота снежного покрова в Центральной России превышает в полтора-два раза многолетнюю норму. Ну и по количеству осадков тоже превзошли сезонные показатели», - сказал Тишковец.

Эксперт предположил, что паводковая ситуация будет сложная, потому что в основном все реки среднерусской равнины берут свои воды из небесной влаги. А в последние годы реки мелеют, пересыхают, бассейны рек сокращаются.

«В этом году, я думаю, ситуация будет поправляться. По крайней мере, реки, озера, водоемы наберут достаточно большое количество воды», - отметил он.

В заключение синоптик отметил, что, «по предварительной оценке, после такого холодного старта весны "климатический маятник к концу апреля качнется" в обратную сторону. И уже далее весенне-летний сезон будет достаточно теплым. А в отдельные периоды, возможно, немного жарким. Лето будет хорошим, а урожай, по всей видимости, будет близок к рекорду».

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