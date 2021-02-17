Михаил Боярский едет домой после выписки из больницы

Сын Михаила Боярского Сергей подтвердил «Звезде» выписку актера из больницы. По его словам, уже в четверг народный артист РСФСР возобновит выступления в театре.

«Да, он едет домой. Подробностей пока не знаю. Все хорошо, завтра Михаил будет играть в спектакле. Спасибо всем за поддержку, добрые слова и заботу у его здоровье», - сказал Сергей.

Михаил Боярский был госпитализирован 16 февраля. Как сообщила супруга артиста Лариса Луппиан, вечером у Боярского поднялась температура и появилась слабость, после чего ему вызвали скорую.