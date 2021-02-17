В Совфеде дали прогноз по срокам снятия ограничений из-за коронавируса

Основные ограничения из-за коронавируса будут сняты в России к концу мая. Такое предположение сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, обратившись к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко в ходе заседания оргкомитета Невского международного экологического конгресса.

Парламентарий выразила надежду, что уже поздней весной его участники смогут отказаться от дистанционного формата.

«К концу мая, я надеюсь, мы уже сможем обняться с вами, Анна Юрьевна, Виктория Валериевна, провести наш конгресс в очном формате», - заявила Матвиенко.

При этом она призвала не спешить с отменой масочного режима, отметив, что в Совете Федерации сохраняется специальный пропускной режим.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что введенные из-за коронавируса ограничения могут быть сняты в столице к маю текущего года. Градоначальник подчеркивал, что это будет возможным при сохранении стабильных положительных изменений с COVID-19.