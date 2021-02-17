Жители Новосибирска сняли на видео «снежный фонтан» в трамвае

Жители Новосибирска сняли на видео необычное происшествие - из-за снегопада водитель одного из трамваев не смог закрыть двери. В салоне транспорта образовался огромный сугроб - водитель был вынужден высадить пассажиров.

Комментаторы в соцсетях в шутку отметили, что вместо спецтехники уборкой снега в городе теперь занимаются трамваи.

Ранее в Новосибирске на припаркованный автомобиль обрушилась глыба льда, которая сорвалась с крыши балкона жилого дома. По словам местных жителей, машина была повреждена спустя несколько часов после покупки.