Путин о геноциде советского народа: «Есть вещи, которые мы не можем и не будем забывать»
На встрече обсуждали избирательную кампанию, а также самые актуальные вопросы как внутренней, так и международной повестки.
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Глава государства на встрече с лидерами думских фракций заявил, что Россия открыта к диалогу, но не стоит забывать историю, в том числе периода Великой Отечественной войны.
«Прошлое не должно нас тянуть назад, но есть вещи, которые мы не можем и не будем забывать», - подчеркнул Путин.
Президент отметил, что геноцид в отношении гражданского населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны - «одна из черных страниц» в истории нашей страны.
Ранее Владимир Путин также прокомментировал ситуацию с безработицей в государстве. Он подчеркнул, что ее рост в условиях пандемии хоть и небольшой, но все-таки есть.