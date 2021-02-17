Путин о геноциде советского народа: «Есть вещи, которые мы не можем и не будем забывать»

Глава государства на встрече с лидерами думских фракций заявил, что Россия открыта к диалогу, но не стоит забывать историю, в том числе периода Великой Отечественной войны.

«Прошлое не должно нас тянуть назад, но есть вещи, которые мы не можем и не будем забывать», - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что геноцид в отношении гражданского населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны - «одна из черных страниц» в истории нашей страны.

Ранее Владимир Путин также прокомментировал ситуацию с безработицей в государстве. Он подчеркнул, что ее рост в условиях пандемии хоть и небольшой, но все-таки есть.