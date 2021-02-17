Обнаружены новые симптомы «африканского» штамма COVID-19

Исследователи из Редингского университета в Великобритании обнаружили новые симптомы, которыми сопровождается заражение мутировавшим штаммом коронавируса, обнаруженным в Нигерии. Об этом сообщает издание Daily Star.

По словам Саймона Кларка, доцента клеточной микробиологии университета, заражение мутацией 484K, помимо свойственных коронавирусной инфекции симптомам, может сопровождаться болью в мышцах, голове и груди, конъюнктивитом, сухостью в горле и насморком.

«Мы пока не знаем, как быстро будет распространяться данная мутация, но можно с уверенность сказать, что эта разновидность коронавируса обладает повышенной сопротивляемостью к вакцинам», - отметил Кларк.

Ученый отметил, что симптомы могут проявиться спустя 5-7 после заражения. Мутация 484K была также выявлена в образцах, полученных из Бразилии и Южной Африки, заключил Кларк.