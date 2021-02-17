Каждая вторая пачка сливочного масла на рынке признана контрафактной или фальсифицированной

Научно-исследовательский финансовый институт Минфина опубликовал исследование, в котором говорится о наличии контрафактных или фальсифицированных продуктов. Научная работа есть в распоряжении «Известий».

В результате каждая вторая пачка сливочного масла, каждая четвертая бутылка молока и каждое пятое мороженое признано контрафактными или фальсифицированными.

«В процентном соотношении доля незаконного оборота питьевого молока и сливок достигает 24,56%, сливочного и топленого масла и спредов - 44,13%, мороженого - 21,51%», - указано в работе.

Главной целью исследования является оценка целесообразности введения обязательной маркировки молочной продукции.

Эксперты пришли к выводу, что контроль за семью товарными группами позволит вывести из незаконного оборота 22,4%, то есть почти 9,9 миллиарда единиц производства (всего их около 44 миллиардов).

В случае введения маркировки на эти позиции государство дополнительно получит 21,9 миллиарда рублей, считают специалисты.

При замещении незаконной продукции прибыль производителей составит 52,6 миллиарда рублей.

Ранее диетолог Анна Белоусова рассказала, какое молоко хранится дольше всего. При покупке ультрапастеризованного молока важно учитывать, что в невскрытом пакете оно может храниться до месяца, однако при вскрытой упаковке срок хранения продукта должен составлять не более трех дней. Кроме того, по словам Белоусовой, стерилизованное молоко может храниться до шести месяцев в невскрытой коробке вне холодильника «совершенно спокойно».