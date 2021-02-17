Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев приговорен к условному сроку по делу о растрате

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева к пяти годам условного срока за растрату 7,5 миллиона рублей. Также суд потребовал от обвиняемого выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Сторона обвинения требовала для экс-губернатора семь лет колонии по части 4 статьи 160 УК РФ - «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Сам Ишаев свою вину отрицает. Другой фигурант дела - бывший генеральный директор Роснефти в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Он получил три года условно.

По данным следствия, Ишаев на протяжении нескольких лет обеспечивал своей фирме аренду помещения по завышенной цене. В общей сложности он растратил более чем 7,5 миллиона рублей, полностью вверенные ему нефтегазовой компанией.