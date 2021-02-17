Суд Петербурга запретил четыре аниме-сериала

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга распорядился заблокировать ссылки на интернет-ресурсы, распространяющие аниме-сериалы «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню» и «Натюрморт в серых тонах». Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

«Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокуроров о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», - говорится в сообщении.

Ранее Колпинский районный суд признал запрещенными к распространению на территории России аниме-сериалы «Тетрадь смерти» и «Инуясики». По данным экспертов, в данных картинах есть эпизоды насилия и жестокости, которые неблагоприятно воздействуют на психику подростков.