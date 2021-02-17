Германия может потребовать от США компенсацию за задержку «Северного потока - 2»

ФРГ может потребовать от США компенсацию в размере нескольких миллиардов долларов за задержку строительства трубопровода «Северный поток - 2». Об этом заявил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» по вопросам энергетики Штеффен Котре.

По мнению Котре, из-за того, что Вашингтон задерживает производство, цена на газ для граждан Германии может вырасти.

«Германия должна ясно заявить США, что санкции должны быть отменены. Нужно усилить давление, пригрозить встречными санкциями и, конечно, ввести их. Американцы реагируют только на давление», - цитирует РИА Новости слова депутата.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что при президенте Байдене позиция Вашингтона по «Северному потоку - 2» осталась неизменной. По ее словам, строительство проекта противоречит провозглашенным Европой целям в сферах энергетики и безопасности.