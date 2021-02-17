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Совфед запретил высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

Светлана Головина
14:29 17.02.2021
Высадить из автобуса, троллейбуса или трамвая можно только в том случае, если с ребенком есть не оплативший сопровождающий.
Совфед запретил высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Совет Федерации одобрил поправки в статью 20 федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», которые запрещают водителям и контролерам высаживать из общественного транспорта не оплативших проезд детей до 16 лет. Проект был подготовлен Министерством транспорта России.

Согласно положениям, высадить из автобуса, троллейбуса или трамвая можно только в том случае, если с ребенком есть не оплативший сопровождающий. Для установления возраста безбилетного контролеры вправе потребовать документы.

«Это закон о совести. Трудно себе представить, как можно высадить ребенка, даже без билета, на улицу, в мороз», - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Помимо этого, поправки разграничивают регулирование вопросов, связанных с контролем оплаты проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа между субъектами России.

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