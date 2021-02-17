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Кофе назвали причиной уменьшения мозга

Светлана Иванова
14:24 17.02.2021
При ежедневном потреблении кофеина уменьшается объем серого вещества в гиппокампе, отвечающем за консолидацию памяти.
Кофе назвали причиной уменьшения мозга
© Фото: Torsten Schon, imagebroker, Globallookpress
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Регулярное потребление кофеина негативно влияет на размер серого вещества мозга. К такому выводу пришли ученые из Швейцарии, проведя соответствующее исследование. Результаты работы опубликованы в журнале Cerebral Cortex.

В эксперименте приняли участие 20 молодых людей, регулярно включающих в рацион продукты с кофеином. В рамках работы, которая шла в два этапа, испытуемым сначала предложили принимать таблетки с кофеином, а затем заменили их на плацебо. По итогам каждой фазы, на которые отвели по 10 дней, ученые из Базельского университета исследовали объем серого вещества головного мозга участников эксперимента и качество их сна.

Выяснилось, что включение кофеина в рацион никак не повлияло на глубину сна, однако сказалось на объеме серого вещества, приводя к его уменьшению. Разница была особенно заметной в правой медиальной височной доле, включая отвечающий за консолидацию памяти гиппокамп.

По словам одного из авторов исследования профессора Кэролин Рейчерт, результаты работы показывают, что ежедневное потребление кофеина воздействует на когнитивные функции человека. Хотя, как подчеркнула ученый, наблюдаемый эффект носит временный характер и не говорит о негативном влиянии этого вещества на мозг в целом.

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