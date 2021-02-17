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В США ушел из жизни создатель первого дефибриллятора

Светлана Головина
14:10 17.02.2021
Метод коррекции аномального сердечного ритма - фибрилляцию - Бернард Лаун разработал в 1962 году, после чего начали проводить операции на открытом сердце.
В США ушел из жизни создатель первого дефибриллятора
© Фото: Kent Dayton, Harvard Chan School
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В Соединенных Штатах в возрасте 99 лет скончался врач-кардиолог, изобретатель первого дефибриллятора Бернард Лаун. Информацию об этом The New York Times подтвердила его внучка Ариэль Лаун Левитон.

По ее словам, изобретатель страдал от застойной сердечной недостаточности. Незадолго до этого Лаун еще подхватил пневмонию.

По предварительным данным, церемонии прощания назначена на 18 февраля.

Метод коррекции аномального сердечного ритма - фибрилляцию - Бернард Лаун разработал в 1962 году, после чего благодаря ему начали проводить операции на открытом сердце. В 1985 году кардиолог вместе с коллегой Евгением Чазовым из СССР получили Нобелевскую премию мира.

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