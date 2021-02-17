Афинский Акрополь накрыло снегом

В Греции установилась по-настоящему необычная для этой солнечной страны погода. Мощный циклон «Медея» обрушился на Грецию в прошедшие выходные, принеся с собой очень много снега, покрывшего в том числе Афины и знаменитый на весь мир Акрополь.

В некоторых греческих городах температура воздуха опустилась до 20 градусов ниже нуля. Снежная стихия послужила причиной перебоев в работе транспорта по всей стране - пришлось даже частично прервать массовую вакцинацию населения от COVID-19. Ураганный ветер повалил десятки деревьев и оборвал провода. Люди остались без света и воды. Из-за непогоды нарушился также и порядок смены почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата.

Центральные улицы Афин частично успели очистить от снега, но по узким проездам и улицам все еще невозможно проехать. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал местных жителей оставаться дома.