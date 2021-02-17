Горнолыжные комплексы Сочи накрыли четыре лавины
На данный момент трассы закрыты для посещения. Информация о пострадавших не уточняется.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Артур Лебедев, РИА Новости
Из-за сильного снегопада в Сочи произошло четыре схода лавин на трассах нескольких горнолыжных комплексов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«Зарегистрированы четыре самопроизвольных схода лавин, из них 3 - на трассах горнолыжных комплексов "Альпика-Сервис" и "Красная Поляна"», - уточняется в заявлении.
На данный момент трассы закрыты для посещения. Информация о пострадавших не уточняется.
В связи ухудшением погодных условий спасатели рекомендуют заботиться о собственной безопасности и обращать внимание на SMS-сообщения ГУ МЧС России с предупреждениями.