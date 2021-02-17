Горнолыжные комплексы Сочи накрыли четыре лавины

Из-за сильного снегопада в Сочи произошло четыре схода лавин на трассах нескольких горнолыжных комплексов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Зарегистрированы четыре самопроизвольных схода лавин, из них 3 - на трассах горнолыжных комплексов "Альпика-Сервис" и "Красная Поляна"», - уточняется в заявлении.

На данный момент трассы закрыты для посещения. Информация о пострадавших не уточняется.

В связи ухудшением погодных условий спасатели рекомендуют заботиться о собственной безопасности и обращать внимание на SMS-сообщения ГУ МЧС России с предупреждениями.