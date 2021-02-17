Ученые раскрыли тайну смерти египетского фараона

Египетские ученые определили характер повреждений фараона Секененры Таа II, которые стали причиной его смерти в 1554 году до нашей эры. Открытие удалось сделать при помощи современных методов исследования мумии правителя Древнего Египта. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

Проведя КТ-сканирование и последующую компьютерную обработку рентгеновских снимков, ученые Каирского университета выявили новые подробности черепно-мозговых травм фараона, которые бальзамировщики мастерски скрыли. Оказалось, что фараон умер в возрасте около 40 лет, в момент смерти руки Секененры были связаны за спиной, он сам лежал на боку, а смертельные удары наносились сразу несколькими видами оружия.

«Смерть Секененра была, скорее всего, церемониальной казнью. При обычной казни связанного заключенного вряд ли палач будет наносить пять ударов под различным углом и разным оружием», - считает ведущий автор исследования доктор Сахар Салим.

Также выяснилось, что бальзамировщики при мумификации скрыли раны на голове Секененра при помощи бальзамирующего вещества, сходного с материалами, используемыми в современной пластической хирургии.

Причина гибели фараона Секененра, правившего Древним Египтом с 1569 по 1554 годах до нашей эры, до сих пор привлекает внимание историков, потому что его насильственная смерть в итоге привела к объединению Египта. В частности, ученые выдвигали несколько разных версий смерти правителя Древнего Египта: либо он погиб на поле боя во время битвы с гигсотами, которые на сто лет оккупировали Центральный и Нижний Египет; либо фараон был захвачен в плен и казнен гиксотами, либо убит во сне в результате дворцового переворота.

Проведенные исследования свидетельствуют в пользу первой версии: того, что Секененра находился на передовой со своими солдатами и рисковал жизнью, чтобы освободить Египет. На это указывают и признаки церемониальной смерти, и последующая мумификация, которая явно проходила в королевской мумификационной мастерской, а не в спешке, вдали от лаборатории, как предполагалось ранее из-за плохого состояния мумии.

По мнению Салим, смерть фараона на поле боя побудила его преемников бороться дальше за объединение Египта и привела к зарождению Нового царства.