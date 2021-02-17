Путин объяснил связь между ситуацией на Украине и строительством «Северного потока-2»
Глава государства отметил, что последние события подтверждают справедливость взглядов и оценок российской стороны.
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Президент России Владимир Путин объяснил, в чем состоит связь между ситуацией на Украине и строительством газопровода «Северный поток-2».
«Почему так все крутится вокруг «Северного потока-2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине», – отметил глава государства в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.
Путин добавил, что последние события подтверждают справедливость взглядов и оценок российской стороны.
Ранее США заявили о неизменности позиции по «Северному потоку-2». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что позиция американской стороны относительно проекта трубопровода «Северный поток-2» не изменилась - новая администрация Белого дома считает проект «плохой сделкой».