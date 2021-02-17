В стране и мире Путин объяснил связь между ситуацией на Украине и строительством «Северного потока-2» Алена Миронова Глава государства отметил, что последние события подтверждают справедливость взглядов и оценок российской стороны. © Фото: J.Koehler, imago-images.de, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин объяснил, в чем состоит связь между ситуацией на Украине и строительством газопровода «Северный поток-2». «Почему так все крутится вокруг «Северного потока-2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине», – отметил глава государства в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Путин добавил, что последние события подтверждают справедливость взглядов и оценок российской стороны. Ранее США заявили о неизменности позиции по «Северному потоку-2». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что позиция американской стороны относительно проекта трубопровода «Северный поток-2» не изменилась - новая администрация Белого дома считает проект «плохой сделкой». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика