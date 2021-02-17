Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Узбекистан сертифицировал российскую вакцину «Спутник V»

Алена Миронова
13:35 17.02.2021
Глава государства Шавкат Мирзиеев поручил руководству Минздрава начать вакцинацию граждан уже в течение месяца.
Узбекистан сертифицировал российскую вакцину «Спутник V»
© Фото: sputnikvaccine.com
Читайте нас на:

Узбекистан сертифицировал российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщает республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом.

Согласно данным комиссии, в настоящий момент принимаются меры по закупке одного миллиона доз вакцины. Законодательство позволяет в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции рекомендовать вакцину к применению без регистрации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Глава государства Шавкат Мирзиеев поручил руководству Минздрава начать вакцинацию граждан уже в течение месяца. Ее планируется осуществлять исключительно на добровольной основе и в первую очередь вакцинировать тех, кто подвержен заболеванию, - медработников, сотрудников детских садов, школ, вузов, а также лиц старше 65 лет, имеющих хронические заболевания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:56 В стране и мире
Путин объяснил связь между ситуацией на Украине и строительством «Северного потока-2»
13:00 Спорт
Теннисист Медведев рассказал о сильных судорогах во время матча против Рублева на Australian Open
11:43 В стране и мире
Видео
Сахалин под снегом: местные жители откапывают свои дома после мощного циклона
10:08 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала кадры задержания 19 радикалов, планировавших теракты
09:30 В стране и мире
Видео
«Прогресс МС-16» с инструментами для герметизации трещины пристыковался к МКС
Популярное
Популярное
Видео
Синоптик рассказала, когда в Москву придет потепление
Ученые предупредили об опасности употребления соевого соуса
Видео
Врач назвала пять главных продуктов для здорового питания
Ученые раскрыли тайну смерти египетского фараона
Во Франции изобрели маску, уничтожающую коронавирус
СМИ узнали о секретных находках Пентагона на месте крушения НЛО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.