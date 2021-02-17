Узбекистан сертифицировал российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщает республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом.

Согласно данным комиссии, в настоящий момент принимаются меры по закупке одного миллиона доз вакцины. Законодательство позволяет в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции рекомендовать вакцину к применению без регистрации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Глава государства Шавкат Мирзиеев поручил руководству Минздрава начать вакцинацию граждан уже в течение месяца. Ее планируется осуществлять исключительно на добровольной основе и в первую очередь вакцинировать тех, кто подвержен заболеванию, - медработников, сотрудников детских садов, школ, вузов, а также лиц старше 65 лет, имеющих хронические заболевания.