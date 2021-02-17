В стране и мире Умер оператор фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука Алена Миронова Отмечается, что при жизни Аветис Зенян болел онкологией. Тяжелое заболевание послужило причиной смерти. © Фото: aniv.fund Читайте нас на: Умер советский кинооператор Аветис Зенян - один из операторов знаменитого советского фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука. Супруга Галина обнаружила кинооператора без признаков жизни - он не дышал, пульс не прощупывался. Приехавшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть. «В скорую помощь поступило сообщение, что в одной из квартир жилого дома скончался советский кинооператор Аветис Зенян. При жизни мужчина болел онкологией. Тяжелое заболевание стало причиной смерти», - передает «Комсомольская правда» слова источника в здравоохранении города. Аветис Зенян - советский кинооператор, выпускник ВГИКа. В 1962 году он получил от Сергея Бондарчука приглашение снимать «Войну и мир». Зенян - единственный из всей группы операторов, кто работал над всеми частями фильма, а также прошел весь путь создания киноэпопеи от начала до конца. После этих съемок он работал оператором на картине «Гори, гори, моя звезда», а также снимал Чернобыль с вертолета после катастрофы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика