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Умер оператор фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука

Алена Миронова
13:18 17.02.2021
Отмечается, что при жизни Аветис Зенян болел онкологией. Тяжелое заболевание послужило причиной смерти.
Умер оператор фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука
© Фото: aniv.fund
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Умер советский кинооператор Аветис Зенян - один из операторов знаменитого советского фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука.

Супруга Галина обнаружила кинооператора без признаков жизни - он не дышал, пульс не прощупывался. Приехавшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть. 

«В скорую помощь поступило сообщение, что в одной из квартир жилого дома скончался советский кинооператор Аветис Зенян. При жизни мужчина болел онкологией. Тяжелое заболевание стало причиной смерти», - передает «Комсомольская правда» слова источника в здравоохранении города.

Аветис Зенян - советский кинооператор, выпускник ВГИКа. В 1962 году он получил от Сергея Бондарчука приглашение снимать «Войну и мир». Зенян - единственный из всей группы операторов, кто работал над всеми частями фильма, а также прошел весь путь создания киноэпопеи от начала до конца. После этих съемок он работал оператором на картине «Гори, гори, моя звезда», а также снимал Чернобыль с вертолета после катастрофы.

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