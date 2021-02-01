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Зеленский заявил о «сильном ударе» по американской демократии

Валентина Пескова
07:14 01.02.2021
По словам главы Украины, воспринимать США, как «символ демократии», после штурма Капитолия будет очень трудно.
Зеленский заявил о «сильном ударе» по американской демократии
© Фото: ТРК "Звезда"
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Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что прошедший 6 января штурм здания конгресса США, попытку которого произвели сторонники экс-президента страны Дональда Трампа, является сильным ударом для американской демократии.

По словам Зеленского, весь мир давно привык считать, что власть в США передается мирно от одного президента страны к другому.

«Мы привыкли считать, что в США - идеальные демократические институты, и власть в стране там передается мирно, без войн, революций, от одного президента к другому», - сказал глава Украины в интервью порталу Axios.

По словам Владимира Зеленского, теперь всему миру воспринимать Соединенные Штаты, как символ демократии, будет очень трудно.

Новый президент США Джо Байден, напомним, заявил, что в штурме Капитолия и беспорядках в Вашингтоне виноват его предшественник Дональд Трамп. Правительство страны считает, что Трамп лично подстрекал к противозаконным действиям политических экстремистов. В связи с этим палата представителей конгресса объявила ему импичмент. Сам Трамп осудил штурм и пообещал, что нарушившие закон заплатят за это.

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