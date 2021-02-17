«Прихлопнули, а все молчат»: Путин высказался о закрытии телекомпаний на Украине

Владимир Путин назвал введение правительством Украины санкций против трех телеканалов проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова. Об этом президент завил в ходе встречи с руководителями фракций Государственной думы.

«На Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули, и все, одним росчерком пера. И все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», - сказал глава государства.

По словам Путина, подобные инструменты используются для достижения геополитических целей.

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание на территории Украины в начале февраля.