Россия ответила на призыв эстонского парламента ввести новые санкции

Сформированное 26 января новое правительство Эстонии во главе с 43-летней Каей Каллас добавило «немало негатива» в достаточно напряженные отношения между Москвой и Таллином после того, как эстонские парламентарии призвали ввести новые санкции в отношении России.

Так прокомментировали в пресс-службе посольства России в Эстонии заявление властей прибалтийской республики.

«Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились», - указали наши дипломаты.

В российском посольстве отметили, что формирование нового правительства в Эстонии могло бы стать поводом для восстановления контактов между странами, однако после заявления нового правительства сразу же стало понятно отсутствие оснований для диалога с ним.

Эстонский парламент 15 февраля выпустил заявление «в защиту гражданских свобод в России», где депутаты заявили, что российские власти якобы игнорируют международные обязательства по обеспечению свобод и прав. В Эстонии также отметили «растущую агрессию» во внешней политике России.