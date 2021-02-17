Путин оценил уровень безработицы в России
Глава государства подчеркнул, что ее рост в условиях пандемии хоть и небольшой, но все-таки есть.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с безработицей в государстве. Он подчеркнул, что ее рост в условиях пандемии хоть и небольшой, но все-таки есть.
«Мы это видим, фиксируем, я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры, чтобы выйти на докризисный уровень», - заметил Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы.
Ранее Путин объявил снижение безработицы важнейшей задачей на 2021 год. Российский лидер призвал правительство «дать людям стабильный заработок».