Более 12 тысяч человек были заражены коронавирусом за последние сутки

В России за последние сутки коронавирусом были заражены 12 828 человек. Об этом говорится в заявлении Оперштаба.

«Выявлено активно 1 302 (10,1%) без клинических проявлений», - уточняется в статистике.

Число летальных случаев составило 467 пациентов, выздоровевших - 17 919. Общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 4 112 151 россиян.

Наиболее число зараженных за сутки было выявлено в Москве - 1 282 человек, в Санкт-Петербурге - 1 103 и Подмосковье - 470.