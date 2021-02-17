Ученые показали «танцующую» ДНК

Британские ученые получили изображения молекул ДНК в высоком разрешении. При помощи компьютерного моделирования на основании снимков было создано видео, иллюстрирующее, как петли дезоксирибонуклеиновой кислоты «танцуют». Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Объединив мощные компьютерные симуляции и усовершенствованную атомно-силовую микроскопию, исследователи из университетов Шеффилда, Лидса и Йорка смоли разглядеть положение каждого отдельного атома в макромолекуле, то есть увидеть воочию спиральную структуру всей молекулы ДНК.

По мнению ученых, визуализация дезоксирибонуклеиновой кислоты выведет на новый виток развития генную терапию.

В ДНК в зашифрованном виде хранится генетический код живого организма, начиная от цвета волос и заканчивая размером ноги человека. Двойную структуру макромолекулы удалось зафиксировать биологам Джеймсу Уотсону и Фрэнсис Крик в 1953 году. Теперь спиральная структура дезоксирибонуклеиновой кислоты была визуализирована.