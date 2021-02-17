Сын Боярского рассказал о состоянии отца после госпитализации
У народного артиста РСФСР не выявили коронавирус. Он чувствует себя хорошо.
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Сын Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал «Звезде» о состоянии отца.
«Cамочувствие у него вчера было хорошее. Вечером с ним говорил - температуры нет. На ночь его оставили для перестраховки, для сдачи анализов. COVID-19 нет. По всей видимости, сегодня будет дома», - поделился сын артиста.
Михаил Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге во вторник, 16 февраля. Вечером у артиста поднялась температура и появилась слабость, после чего ему вызвали скорую.