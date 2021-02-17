В стране и мире Сын Боярского рассказал о состоянии отца после госпитализации Алена Миронова У народного артиста РСФСР не выявили коронавирус. Он чувствует себя хорошо. © Фото: Anatoly Lomokhov, Globallookpress Читайте нас на: Сын Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал «Звезде» о состоянии отца. «Cамочувствие у него вчера было хорошее. Вечером с ним говорил - температуры нет. На ночь его оставили для перестраховки, для сдачи анализов. COVID-19 нет. По всей видимости, сегодня будет дома», - поделился сын артиста. Михаил Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге во вторник, 16 февраля. Вечером у артиста поднялась температура и появилась слабость, после чего ему вызвали скорую. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика