В стране и мире В Благовещенске трое детей потеряли сознание в школе Алена Миронова Причины произошедшего пока устанавливаются. На месте работают правоохранительные и экстренные службы, а также сотрудники администрации. © Фото: Имамеев LIVE, Telegram Читайте нас на: Трое детей потеряли сознание в гимназии в Благовещенске. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев. «ЧП в гимназии по улице Фрунзе, 71. По неизвестной пока причине трое детей потеряли сознание. Приняли решение отправить всех детей по домам», - написал Имамеев в Telegram. В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранительные и экстренные службы, а также сотрудники администрации. Причины произошедшего пока устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика