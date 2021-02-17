В Благовещенске трое детей потеряли сознание в школе
Причины произошедшего пока устанавливаются. На месте работают правоохранительные и экстренные службы, а также сотрудники администрации.
© Фото: Имамеев LIVE, Telegram
Трое детей потеряли сознание в гимназии в Благовещенске. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев.
«ЧП в гимназии по улице Фрунзе, 71. По неизвестной пока причине трое детей потеряли сознание. Приняли решение отправить всех детей по домам», - написал Имамеев в Telegram.
В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранительные и экстренные службы, а также сотрудники администрации. Причины произошедшего пока устанавливаются.