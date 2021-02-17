Сахалин под снегом: местные жители откапывают свои дома после мощного циклона

На Сахалине в поселке Тымовское из-за мощного циклона под снегом оказались дома местных жителей. Чтобы выбраться из дома, люди используют лопаты и другие подручные средства. Один из очевидцев опубликовал видео происходящего в Сети.

На кадрах видно, что высота сугробов настолько велика, что практически полностью закрывает окно жилого дома.

В центральной части поселка дороги и тротуары превратились в труднопроходимые места. Владельцы заведений вынуждены формировать ступеньки из снега, пытаясь пробраться на работу.

Ранее сообщалось, что в селе Бошняково под лавину попала машина скорой помощи.