Путин: Россия не допустит ударов по суверенитету страны и попыток повлиять на выборы в Госдуму

Россия не допустит внешнего вмешательства в выборы в Госдуму. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе», - сказал Путин в среду на встрече с руководителями фракций Госдумы.

Президент обратил внимание на то, что это является важным и для ведущих партий, и для общественных сил, которые не представлены в парламенте, но планируют принять участие в выборах. Также это очень важно и для избирателей, ведь именно они определят итоги кампании.

«Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», - подчеркнул Путин.

Глава России выразил уверенность в том, что партии займут единую государственную позицию по данному вопросу.