Эксперт объяснил просьбу производителей повысить цены на сосиски и колбасу

Председатель совета по отраслевому госрегулированию Национального союза мясопереработчиков Сергей Шмелев прокомментировал просьбу производителей увеличить цены на их продукцию на 10%. Он объяснил, что это в первую очередь связано с подорожанием птицы и свинины.

«Процентов на 20 - это птица. И также приблизительно, если не больше, - свинина. Это сырье», - указал Шмелев.

Помимо этого, по словам эксперта, дороже стали стоить все вспомогательные материалы, начиная с картона и пленки, которая используется на упаковку, и так далее.

«Если мы просим ритейл поднять цены на 5-10 процентов, то ритейл умудряется поднимать до 100 процентов. Вот, условно, я отдал по 100 рублей, а он выставил по 200», - объяснил он.

Специалист напомнил, что в советский период наценка на товары в магазинах не могла превышать 20% от закупочных цен. Шмелев также добавил, что в настоящих условиях невозможно пресыщение рынка, так как даже при наличии повышенного предложения присутствует АЧС (Африканская чума свиней).

Это заболевание вынуждает забивать большое число животных. Похожая ситуация наблюдается с птичьим гриппом. Помимо этого, как указал эксперт, достаточно заметную часть российского сырья сейчас «утягивает» экспорт.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства РФ отметили, что к ним не поступало обращений, связанных со стоимостью товаров из переработанного мясного сырья. В ведомстве также указали, что не считают повышение цен оправданным.