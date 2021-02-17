Стоимость биткоина превысила 51 тысячу долларов

Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 51 тысячу долларов. Об этом сообщается на сайте CoinDesk.

Согласно данным сервиса, за сутки криптовалюта подорожала на 5%, а за год - примерно на 400%. Резкий рост связывают с объявлением компанией Tesla о покупке биткоина на 1,5 миллиарда долларов. В американской компании отметили, что в скором времени начнут принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.

Илон Маск 29 января разместил на своей странице в Twitter хештег биткоина, после чего курс резко взлетел с 32 до 37 тысяч долларов - рост составил 15% всего за полчаса.