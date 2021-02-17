ФСБ опубликовала кадры задержания 19 радикалов, планировавших теракты

ФСБ провела задержания 19 человек, планировавших проведение террористических атак на территории Северного Кавказа. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, речь идет о последователях запрещенной в РФ террористической организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»*.

В ФСБ подчеркнули, что задержания происходили в нескольких регионах России: в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области.

При обысках мест проживания и конспиративных сборов задержанных было обнаружено более 40 экземпляров экстремистских материалов, тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте, а также так называемый «пояс смертника» с поражающими элементами.

Задержанным предъявили обвинения за организацию и участие в деятельности экстремистской организации, в отношении 10 организаторов и активных участников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

*«Ат-Такфир валь-Хиджра» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.