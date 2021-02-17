МИД РФ оценил перспективы регистрации российской вакцины в США

Москва допускает возможность подачи заявки на регистрацию российских вакцин для профилактики коронавируса в Соединенных Штатах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что российская сторона будет только приветствовать готовность Вашингтона бороться с COVID-19 совместно.

«Это общая проблема. И чем эффективнее совместные усилия в этой сфере, тем, наверное, лучше для всех», - сказал Рябков в интервью РИА Новости.

Замминистра добавил, что профильные структуры России «глубоко погружены в тематику международного сотрудничества» для решения данной проблемы.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к вакцине «Спутник V».