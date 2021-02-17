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Суд признал бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева виновным в растрате

Алена Миронова
11:02 17.02.2021
Экс-губернатора обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ. Судья озвучит наказание в конце заседания. 
© Видео: Пресс-служба Замоскворецкого суда © Фото: Пресс-служба Замоскворецкого суда
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Замоскворецкий суд признал виновным бывшего губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента «Роснефти» Виктора Ишаева виновным в растрате 7,5 миллионов рублей.

Экс-губернатора обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ - «Присвоение или растрата в особо крупном размере». В прениях сторон гособвинение запросило для Ишаева семь лет колонии. Другой фигурант дела - бывший генеральный директор «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Ему прокурор попросил назначить четыре года колонии. Кондратов дал показания на Ишаева, который, в свою очередь, не признал своей вины. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, пользуясь своим служебным положением, «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по превышенной стоимости договоров аренды помещения площадью более 280 квадратных метров для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае. Кондратов с 2014 по 2019 год перечислял на счет ООО «Бейс» арендную плату в завышенном размере, растратив полностью вверенные ему нефтегазовой компанией более чем 7,5 миллиона рублей. 

Судья озвучит наказание в конце заседания.

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