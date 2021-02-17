В стране и мире Снежная ловушка: на Сахалине машина скорой помощи попала под лавину Алена Миронова В машине чудом не оказалось людей. В настоящий момент проводится комплексная оценка состояния транспортного средства. © Видео: sakhminzdrav, instagram © Фото: sakhminzdrav, instagram Читайте нас на: В селе Бошняково в Сахалинской области под лавину попала машина скорой помощи, направлявшаяся на оказание медицинской помощи взамен другого автомобиля, застрявшего в снегу. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Сахалинской области, водитель прибывшей скорой остановился с противоположной стороны преграды и пошел навстречу фельдшеру, чтобы оказать помощь. В этот момент лавина накрыла микроавтобус - он был полностью погребен под огромным слоем снега. В машине чудом не оказалось людей. Транспортное средство достаточно быстро вытащили. В настоящий момент проводится комплексная оценка состояния машины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика