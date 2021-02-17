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«Алроса» назвала редчайший 100-каратный алмаз в честь вакцины «Спутник V»

Валентина Пескова
00:22 17.02.2021
Название первой российской вакцины от коронавируса увековечат в имени уникального кристалла, найденного на месторождении в Якутии.
«Алроса» назвала редчайший 100-каратный алмаз в честь вакцины «Спутник V»
© Фото: alrosa.ru
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Уникальному особо крупному алмазу весом более чем в 100 карат, найденному на россыпных месторождениях на северо-западе Якутии, компания «Алроса» решила присвоить название «Спутник V».

Кристалл в 100,53 карата размером 27,15 х 28,81 х 29,56 мм имеет форму уплощенного октаэдра и ярко выраженный светло-желтый цвет.

«Алмазы такого размера и цвета - настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от COVID-19, которая тоже является чудом, но сотворенным руками наших ученых», - сообщил генеральный директор «Алроса» Сергей Иванов.

Комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак», разработанная НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и участии Минобороны РФ, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и получила название «Спутник V» в честь первого советского космического спутника, который когда-то дал новый импульс мировым космическим исследованиям.

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