В стране и мире «Алроса» назвала редчайший 100-каратный алмаз в честь вакцины «Спутник V» Валентина Пескова Название первой российской вакцины от коронавируса увековечат в имени уникального кристалла, найденного на месторождении в Якутии. © Фото: alrosa.ru Читайте нас на: Уникальному особо крупному алмазу весом более чем в 100 карат, найденному на россыпных месторождениях на северо-западе Якутии, компания «Алроса» решила присвоить название «Спутник V». Кристалл в 100,53 карата размером 27,15 х 28,81 х 29,56 мм имеет форму уплощенного октаэдра и ярко выраженный светло-желтый цвет. «Алмазы такого размера и цвета - настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от COVID-19, которая тоже является чудом, но сотворенным руками наших ученых», - сообщил генеральный директор «Алроса» Сергей Иванов. Комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак», разработанная НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и участии Минобороны РФ, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и получила название «Спутник V» в честь первого советского космического спутника, который когда-то дал новый импульс мировым космическим исследованиям. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика