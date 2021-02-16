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Началось повторное заседание по делу Навального о клевете

Алена Миронова
10:03 16.02.2021
Это уже третье по счету заседание суда. Первое состоялось 5 февраля - Навальный не признал свою вину. Второе заседание состоялось 12 февраля. В ходе него стороны закончили представлять доказательства по делу.
Началось повторное заседание по делу Навального о клевете
© Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы, РИА Новости
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Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы, где во вторник, 16 февраля, продолжается рассмотрение его дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Это уже третье по счету заседание суда по делу о клевете на ветерана. Первое состоялось 5 февраля. Навальный не признал свою вину, заявив, что никогда ранее не знал Артеменко, а защита подчеркнула, что рассматриваемые судом высказывания - оценочные суждения. Второе заседание состоялось 12 февраля. В ходе него стороны закончили представлять доказательства по делу. 

Дело о клевете возбудили 15 июня 2020 года из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В комментариях Навальный позволил себе нелестные высказывания, которые, как указывает следствие, порочили честь и достоинство ветерана, а также нанесли ему моральный вред. В конце августа суд приостановил процесс в связи с болезнью Навального, однако в январе после прибытия в Россию он был задержан.

Ранее Навальный был задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу «Ив Роше». В августе 2017 года испытательный срок был продлен до 29 декабря 2020 года за неоднократную неявку в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности. 

Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального на заключение в колонии общего режима сроком 3,5 года. С учетом проведенного времени под домашним арестом срок заключения составит 2,5 года.

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