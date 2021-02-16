Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Турции пять человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусом

Светлана Головина
09:30 16.02.2021
Все пострадавшие были госпитализированы в одну из местных больниц. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Турции пять человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусом
© Фото: konhaber, twitter
Читайте нас на:

В турецком городе Конья в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком пять человек погибли, еще 38 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает портал Haberler.

По данным СМИ, водитель грузовика не справился с управлением из-за сильного гололеда, врезался в ограничитель и перевернулся. На помощь ему пришел один из проезжающих мимо водителей легковушки. Мужчина припарковал автомобиль на обочине, но через несколько минут в него влетел автобус.

В результате инцидента оба транспортных средства также вылетели с трассы и перевернулись. Жертвами оказались два пассажира легкового автомобиля и три человека из автобуса.

Все пострадавшие были госпитализированы в одну из местных больниц. Информация о том, находились ли на месте ДТП россияне, не поступала.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.