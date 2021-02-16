В Турции пять человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусом

В турецком городе Конья в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком пять человек погибли, еще 38 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает портал Haberler.

По данным СМИ, водитель грузовика не справился с управлением из-за сильного гололеда, врезался в ограничитель и перевернулся. На помощь ему пришел один из проезжающих мимо водителей легковушки. Мужчина припарковал автомобиль на обочине, но через несколько минут в него влетел автобус.

В результате инцидента оба транспортных средства также вылетели с трассы и перевернулись. Жертвами оказались два пассажира легкового автомобиля и три человека из автобуса.

Все пострадавшие были госпитализированы в одну из местных больниц. Информация о том, находились ли на месте ДТП россияне, не поступала.