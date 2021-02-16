Финансист раскрыл способ получения пассивного дохода

Чтобы поддерживать достойный уровень жизни за счет ежемесячных процентов со вклада, нужно индивидуально рассчитывать свои финансовые потребности, в частности, учитывать количество человек в семье и регион проживания. Об этом рассказал управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко.

По его словам, семье из четырех человек ежемесячно требуется доход в сто тысяч рублей. Для того, чтобы получать данную сумму с процентов человеку нужно на протяжении 10 лет на вкладе держать около 12 миллионов рублей. Однако, снимая проценты ежемесячно в течении этого времени, деньги обесцениваются в результате инфляции.

«Ключевая ставка Центробанка находится на историческом минимуме - 4,25%. Это значит, что для получения дохода в 100 тысяч рублей в месяц с депозита, нужно держать на вкладе уже более 26 миллионов рублей», - пояснил эксперт в интервью «Прайм».

Ревенко акцентировал, что на данный момент эффективным способом грамотного вложения средств является покупка недвижимости или рынок ценных бумаг. По его словам, надежным инструментом считаются облигации, поскольку средняя доходность пятилетних ОФЗ даст 5,8%.

В то же время, в этом случае существуют свои риски, поэтому лучше довериться профессионалам и создать диверсифицированный инвестиционный портфель