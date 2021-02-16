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Ученые нашли на Марсе все необходимое для создания кислорода, пищи и лекарств

Алена Миронова
09:07 16.02.2021
Цианобактерии могут свободно расти в почвенных и атмосферных условиях Марса, имитируемых на Земле, а также использоваться в качестве пищи для других форм жизни.
Ученые нашли на Марсе все необходимое для создания кислорода, пищи и лекарств
© Фото: CHROMORANGE, Knut Niehus, Globallookpress
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Немецкие исследователи утверждают, что на Марсе есть все необходимое для создания кислорода, пищи и лекарств с помощью бактерий.

Так, отмечается, что бактерии, выделяющие кислород, могут свободно расти в почвенных и атмосферных условиях Марса, имитируемых на Земле, а также использоваться в качестве пищи для других форм жизни.

«Цианобактерии могут использовать газы, имеющиеся в марсианской атмосфере, при низком общем давлении, в качестве источника углерода и азота», - передает Daily Star слова ведущего автора исследования доктора Сиприена Версе.

Ученые выяснили, что цианобактерии сохранили свою способность расти в воде, содержащей только марсианскую пыль, и все еще могут использоваться для питания других микробов. Так, они даже могут быть обработаны и использованы для выращивания других культур, таких как бактерии E. coli, которые теоретически могут быть генетически модифицированы для производства сахара и лекарств.

В то же время доктор Версе отметил, что биореактор «Атмосфера», используемый для исследования, - не та система культивирования, которую ученые бы использовали на Марсе. Скорее он предназначен для проверки на Земле условий, которые в дальнейшем обеспечат на Марсе.

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