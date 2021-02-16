В стране и мире SpaceX запустила новую группу спутников Starlink Алена Миронова Сегодня компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: SpaceX, Globallookpress Читайте нас на: SpaceX во вторник, 16 февраля, запустила новую группу с 60 интернет-спутниками Starlink. Об этом сообщили в компании. Ракета Falcon 9 поднялась в воздух с космодрома во Флориде в 06:59 по московскому времени. В прошлый раз партия из 60 интернет-спутников была запущена 4 февраля. В настоящее время SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Только на начальном этапе проект оценивают в 10 миллиардов долларов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика