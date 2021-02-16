Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером во вторник
Общая длина заторов на дорогах города составляет 93 километра.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Москвичей предупредили о пробках до девяти баллов вечером во вторник. Об этом сообщили в Департаменте транспорта.
Так, в соответствии с приведенными данными, в утреннее и дневное время прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. На движение влияют также дорожные работы и ДТП.
Отмечается, что утром движение затруднено на Волгоградском проспекте, Дмитровском шоссе, а также Липецкой улице. Есть также затруднения и на внутренней стороне ТТК перед Звенигородским шоссе. Общая длина заторов на дорогах города составляет 93 километра.