Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером во вторник

Москвичей предупредили о пробках до девяти баллов вечером во вторник. Об этом сообщили в Департаменте транспорта.

Так, в соответствии с приведенными данными, в утреннее и дневное время прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. На движение влияют также дорожные работы и ДТП.

Отмечается, что утром движение затруднено на Волгоградском проспекте, Дмитровском шоссе, а также Липецкой улице. Есть также затруднения и на внутренней стороне ТТК перед Звенигородским шоссе. Общая длина заторов на дорогах города составляет 93 километра.