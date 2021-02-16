В Госдуме предложили включить в программу льготной ипотеки строительство частных домов

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением расширить круг получателей льготной ипотеки на строительство частных домов.

Отмечается, что разработка мер поддержки индивидуального строительства — одна из задач, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня в рамках пилотного проекта действует программа льготной ипотеки для семей, где один из родителей моложе 36 лет, а также есть ребенок возрастом не старше 19 лет.

«Считаю целесообразным расширить круг возможных субъектов — получателей льготной ипотеки по ИЖС и сделать ее доступной для всех граждан», — передает RT текст обращения.

Для граждан, желающих начать строительство частного дома в сельской местности, в настоящее время действует специальная программа «Сельская ипотека». Она позволяет взять кредит со ставкой 3%.