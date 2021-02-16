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Побережье Балтийского моря замерзло впервые за много лет

Алена Миронова
07:33 16.02.2021
Это крайне редкое явление для региона с мягким климатом. Люди съезжаются посмотреть на непривычные зимние пейзажи. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Экстремально сильные морозы пришли в Польшу, в результате чего замерзло даже побережье Балтийского моря. Это случилось впервые за много лет.

Ледяной козырек из толстого слоя льда покрыл берег. Люди съезжаются посмотреть на непривычные зимние пейзажи. Отмечается, что это крайне редкое явление для региона с мягким климатом. Такое чаще всего  встречается в северных районах - у побережья Финляндии и Швеции. А в Польше балтийская зима, пожалуй, самая мягкая. Температура редко опускается ниже 15 градусов тепла. 

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