Вертолет потерпел крушение на Виргинских островах

Вертолет потерпел крушение на Американских Виргинских островах.

В результате происшествия погибли четыре человека. Информация о личности погибших, предварительной причине крушения, а также принадлежности вертолета пока отсутствует. Об этом сообщил телеканал ABC.

Отмечается, что сообщение о крушении поступило в экстренные службы около 00:14 по московскому времени во вторник, 16 февраля.