Вертолет потерпел крушение на Виргинских островах
СМИ сообщают о четырех погибших. Предварительная причина крушения пока не названа.
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Вертолет потерпел крушение на Американских Виргинских островах.
В результате происшествия погибли четыре человека. Информация о личности погибших, предварительной причине крушения, а также принадлежности вертолета пока отсутствует. Об этом сообщил телеканал ABC.
Отмечается, что сообщение о крушении поступило в экстренные службы около 00:14 по московскому времени во вторник, 16 февраля.