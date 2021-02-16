В Великобритании начали работать карантинные отели

В Великобритании начала работать целая сеть карантинных отелей, где могут остановиться те, кто прибыл из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, стран, входящих в красный список.

Пассажиры таких рейсов отдельно получают багаж, а потом специальными автобусами доставляются в карантинные гостиницы. Первые постояльцы заселились туда уже во вторник утром. Пребывание в отеле в течение десяти дней взрослому человеку обойдется в 1750 фунтов стерлингов - более 180 тысяч рублей. Стоимость номера для ребенка варьируется в зависимости от возраста. Всем прибывшим необходимо будет прожить здесь весь срок карантина, в строгой изоляции. Об этом сообщает BBC.

За нарушение требования самоизоляции в карантинных отелях грозит штраф от 5 до 10 тысяч фунтов. За сокрытие информации о посещении страны из красного списка может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.