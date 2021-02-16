МВД прописало обязательные требования к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра

Министерство внутренних дел прописало десятки новых требований к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра. Поправки были внесены в федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В тексте документа более 80 требований, которые затрагивают тормозную систему и рулевое управление автомобиля, внешние световые приборы, шины, а также систему двигателя.

Так, на станции ТО не примут машину с подтекающей тормозной жидкостью, большими трещинами на лобовом стекле и неисправным ручным тормозом. Кроме того, причиной отказа в проверке может стать чрезмерный люфт рулевой колонки и дефекты ремней безопасности, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2021 года меняется порядок прохождения ТО. Данные о диагностике будут загружаться в единую информационную систему, а в случае установления факта, что нa сaмом деле автомобиль не проходил техосмотр МВД будет aннулировaть диaгностические кaрты.