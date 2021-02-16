Союз пациентов предложил доставлять рецептурные препараты «Почтой России»

Всероссийский союз пациентов направил в Госдуму предложение о задействовании «Почты России» в доставке рецептурных препаратов.

«Закон о дистанционной продаже лекарств принят. Но мы считаем, что он неполный. Необходимо запустить пилотный проект по продаже рецептурных препаратов для льготных категорий населения», - передает газета «Известия» слова сопредседателя ВСП Яна Власова.

В свою очередь, в «Почте России», как отмечается, заявили о готовности доставки рецептурных препаратов, а также о наличии всех технических возможностей для этого. Некоторые отделения почтовой связи уже обладают розничной лицензией, дающей право на торговлю лекарствами.

Необходимость дистанционной торговли рецептурными препаратами отметил и член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Он подчеркнул, что это особенно актуально, ведь многим людям действительно сложно доехать до аптеки, а стоять в очереди - очень опасно во время пандемии.

Закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных, был подписан президентом России Владимиром Путиным в апреле 2020 года в связи с пандемией коронавируса.





