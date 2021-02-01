В России завершается прием заявок на сдачу ЕГЭ

Сегодня, 1 февраля, в РФ завершается прием заявок на участие в сдаче Единого государственного экзамена (ЭГЭ). В этом году документы выпускники школ должны подавать каждый в своем общеобразовательном учебном заведении. А в заявлении следует указать те предметы, по которым они собираются сдавать госэкзамен.

Обязательным для получения аттестата остался только один предмет - русский язык. Остальные школьники могут сдавать по выбору, в зависимости от того, в какой вуз они собираются поступать для получения дальнейшего образования.

Как отметили в Рособрнадзоре, досрочных экзаменов в этом году не будет. ЕГЭ для всех собираются проводить с 31 мая по 2 июля. Однако, в отличие от прошлого года, в этот раз сдать Госэкзамены смогут и выпускники десятых классов, которые прошли предметы за 11 класс экстерном.