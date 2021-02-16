СМИ сообщили о желании производителей увеличить цены на сосиски и колбасу

Производители продукции из переработанного мяса обратились в торговые сети с просьбой увеличить оптовые цены на свои товары на 10%. Такую информацию сообщили в издании «Коммерсант» со ссылкой на представителей компаний.

Необходимость изменений объяснили заметным ростом стоимости мяса по отношению к расценкам за февраль предыдущего года. Так, к примеру, по представленной информации, цена килограмма свинины выросла с 119 до 138 рублей.

В Министерстве сельского хозяйства РФ отметили, что к ним подобных обращений не поступало. В Минсельхозе также указали, что не считают повышение цен оправданным, так как из-за повышенного предложения в начале 2021 года цены на мясо упали.